29 mai 2017

Déclaration du premier ministre du Canada concernant l’attentat terroriste perpétré contre des chrétiens coptes en Égypte

Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd’hui la déclaration suivante au sujet du plus récent attentat terroriste perpétré contre des chrétiens coptes en Égypte :

« C’est avec consternation et colère que j’ai appris qu’un attentat brutal a été commis plus tôt aujourd’hui contre les chrétiens coptes qui se rendaient au monastère de Saint-Samuel le Confesseur, dans le gouvernorat de Minya, en Égypte.

« Au nom des Canadiens, Sophie et moi offrons nos plus sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu des êtres chers en raison de ces gestes haineux. Nous espérons et prions également pour le rétablissement sain, sauf et complet des personnes blessées.

« Il s’agit du troisième attentat majeur en moins de deux mois contre la communauté chrétienne copte d’Égypte, une communauté déjà ébranlée par des années de discrimination et de violence. Parmi les victimes d’aujourd’hui étaient des femmes et de nombreux enfants qui se rendaient au monastère pour prier, ainsi que des ouvriers qui s’apprêtaient à faire des travaux de jardinage et de construction.

« En cette période éprouvante, la population égyptienne peut compter sur l’amitié et l’appui du Canada, et nous offrons toute l’aide possible au gouvernement de l’Égypte.

« Comme le montrent les événements récents, les extrémistes violents ciblent souvent les plus vulnérables. En tant que membres de la communauté internationale, nous devons continuer de nous opposer aux responsables de ces actes de terrorisme et de lutter contre la haine en faisant la promotion des valeurs de diversité, d’inclusion et de paix. »

