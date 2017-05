27 mai 2017

Mondial U20 : la Zambie finit en tête, l’AFS au tapis

Malgré son revers contre le Costa Rica (0-1) samedi, la Zambie a terminé première du groupe C du Mondial des moins de 20 ans et s’assure a priori un tirage plus clément en 8e de finale. Tenue en échec par l’Uruguay (0-0), l’Afrique du Sud est en revanche éliminée, comme la Guinée la veille. Bien placé, le Sénégal joue son billet dimanche.

