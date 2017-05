26 mai 2017

Le nouveau Représentant du Nigeria présente ses lettres de créance

M. Audu Ayinla Kadiri a présenté aujourd'hui à M. Michael Møller, Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, les pouvoirs l'accréditant comme Représentant permanent du Nigéria auprès de l'Office.

Avant sa nomination, M. Kadiri était à la tête de la Section politique du Haut-Commissariat du Nigéria à Londres depuis 2016. Il a été Directeur du bureau du Ministre des affaires étrangères de novembre 2015 à mars 2016, et Directeur par intérim et puis Directeur de la Division de la planification politique du Ministère des affaires étrangères de 2012 à novembre 2015. M. Kadiri a, par ailleurs, été désigné Conseiller à la Mission permanente du Nigéria auprès des Nations Unies à Genève de 1998 à 2000.

Le nouveau Représentant permanent a rejoint le Ministère des Affaires étrangères du Nigéria en décembre 1983. Il y a exercé différentes fonctions, notamment Conseiller à la Direction des organisations internationales de 1994 et 1995, et Second secrétaire à l’Ambassade du Nigéria à Kinshasa d’août 1990 à juillet 1992.

M. Kadiri détient une maîtrise ès arts en droit international et en diplomatie de l’Université de Jos au Nigéria (1992) ainsi qu’un baccalauréat en sciences politiques de l’Université d’Ibadan au Nigéria. Il est par ailleurs diplômé de l’Ecole diplomatique des affaires étrangères nigériane (1986) et a suivi des études diplomatiques à l’université d’Oxford au Royaume-Uni (1994).

Né le 2 février 1959 à Ilorin au Nigéria, M. Kadiri est marié et a quatre enfants.

