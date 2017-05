25 mai 2017

L'Union européenne apporte une réponse à l'épidémie d'Ebola en RDC

En réponse à l’épidémie de fièvre hémorragique Ebola déclarée en République démocratique du Congo (RDC) le 12 mai, la Commission européenne a mis à disposition un financement initial humanitaire de 100 000 EUR pour permettre à la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) de fournir un soutien essentiel dans les zones touchées.

Ce financement devra permettre à 150 volontaires de la Croix-Rouge congolaise de mener une campagne de sensibilisation porte-à-porte ciblant près de 6 000 personnes dans le district le plus touché ; de tracer tous les contacts des personnes infectées ; et de mener des enterrements dignes de victimes répondant aux normes de sécurité.

Les fonds de l’UE aideront également la Croix-Rouge à fournir un soutien psychosocial et économique aux victimes, aux survivants et aux familles des personnes décédées. Ces activités ont fait leurs preuves lors d'épidémies antérieures et contribueront grandement à la détection précoce des cas et au contrôle de l'épidémie.

Ce financement fait partie de la contribution globale de l'UE au ‘Disaster Relief Emergency Fund (DREF) de la FICR. L'UE s’engage à fournir un soutien supplémentaire lorsque cela s’avère nécessaire pour contenir l'épidémie.

Contexte

L'Union européenne et ses États membres sont les principaux donateurs de l'aide humanitaire au monde. L'aide humanitaire est une expression de la solidarité européenne envers les personnes dans le besoin à travers le monde entier. Il vise à sauver des vies, à prévenir et à atténuer les souffrances humaines et à préserver l'intégrité et la dignité humaine des populations touchées par des catastrophes naturelles ou crises provoquées par l'homme. Chaque année, à travers ses programmes humanitaires, la Commission fournit de l’aide à plus de 120 millions de victimes de conflits et de catastrophes. Pour plus d'informations, visitez http://ec.europa.eu/echo.

Le "Fonds de Secours d'Urgence" (DREF) de la Croix-Rouge a été mis en place par la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) en 1985 afin d'apporter un support financier immédiats aux sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, leur permettant d'assurer leur rôle unique de premiers secours après une catastrophe. La Commission européenne, par l'intermédiaire de son service d'Aide humanitaire est un donateur clé du DREF.

