24 mai 2017

Somalie : au moins cinq morts dans un attentat à la voiture piégée

Un officier de police sur les lieux d'un attentat à la voiture piégée, le 15 mai 2017 à Mogadiscio en Somalie ©AFP



Mogadiscio (AFP)

Au moins cinq personnes ont été tuées et six blessées mercredi dans l’explosion d’une voiture piégée près de l’entrée du port de la capitale somalienne Mogadiscio, ont annoncé un responsable et des témoins.

"Une voiture bourrée d’explosifs a explosé près d’un café et cinq personnes ont été tuées et six blessées", a indiqué Abdifatah Omar Halane, porte-parole de la ville de Mogadiscio.

Selon des témoins, ce véhicule était garé à l’extérieur d’un café près de l’entrée du port de Mogadiscio, un quartier très fréquenté dans le centre de la capitale, où les habitants ont l’habitude de se retrouver.

Peu après l’explosion, plusieurs ambulances se sont rendues sur les lieux, et les forces de sécurité ont bouclé la zone.

Cette attaque n’a pas été revendiquée dans l’immédiat, mais les islamistes radicaux somaliens shebab, affiliés à Al-Qaïda, commettent régulièrement des attentats dans la capitale, visant notamment le gouvernement, l’armée ou la population civile.

En mai, six personnes avaient été tuées et une dizaine blessées dans un attentat à la voiture piégée à Mogadiscio, perpétré par les shebab.La voiture piégée avait explosé à proximité immédiate d’un café italien situé dans une artère très fréquentée du centre de la capitale.

En décembre dernier, un attentat-suicide au camion piégé, revendiqué par les shebab, avait fait une vingtaine de morts dans le même quartier que l’attaque de ce mercredi, près du port de Mogadiscio.

Les shebab ont juré la perte du fragile gouvernement central somalien, soutenu à bout de bras par la communauté internationale et par les 22.000 hommes de la force de l’Union africaine en Somalie (Amisom).

Confrontés à la puissance de feu de l’Amisom déployée en 2007, les shebab ont été chassés de Mogadiscio en août 2011.Ils ont ensuite perdu l’essentiel de leurs bastions, mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d’où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats-suicides, jusque dans la capitale.

Mi-février, ils avaient menacé de mener une guerre "sans merci" contre le nouveau président Mohamed Abdullahi Mohamed.