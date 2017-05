L’année du Zouk 2017 Voter Compilation -

L’ANNEE DU ZOUK 2017

Depuis plus de dix ans, les plus grands chanteurs de zouk du moment se réunissent pour vous proposer une compilation sans précédent.

Cette année, Yoan, K’reen, Were Vana, Lorenz, Dasha, Jim Rama, Lynnsha, Orlane, Lycinais Jean, Priscillia, Valérie Louri, Talina, Jimmy Dévarieux, et T and S répondent à l’appel et se retrouvent dans cet opus de 18 titres. Surplombé d’inédits, il n’est pas prêt de vous décevoir.

Le CD s’accompagne d’un DVD bonus dans lequel on retrouve 18 clips musicaux.

Sortie : Vendredi 28 Avril 2017

Disponible à la Fnac : musique.fnac.com/a10515606/Zouk-L-Annee-du-Zouk-2017-CD-album

Contact : ed.oceane.pro@gmail.com