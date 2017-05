Le Grand Débat, c’est, au jour le jour, le regard d’Africa N°1 sur l’actualité. Un temps pour décortiquer et comprendre les faits marquants en France, en Afrique et dans le monde.

Le Grand Débat - 24/05/2017

Existe-t-il une diplomatie africaine ?

_

Apporter des réponses africaines aux problèmes africains : tel est, depuis plusieurs années, l’objectif que se fixe l’Union africaine. La satisfaction de cette ambition passe notamment par le renforcement de principes politiques et diplomatiques communs. Mais, faut-il encore compter sur l’Union africaine pour construire une diplomatie continentale ? Comment faire exister et agir sur la scène internationale une identité politique autonome et affranchie des séquelles du colonialisme ? A l’heure où se pose la question d’une réforme du Conseil de sécurité de l’Onu, de quels atouts dispose l’Afrique pour peser sur les grandes décisions dans le champ des relations internationales ?

Invités :

Pierre Dagbo Godé, Vice-président du Front populaire Ivoirien (FPI). Professeur de sciences politiques à l’université Cocody-Abidjan. Spécialiste des relations internationales et de la stratégie des organisations. Vient de publier « La Diplomatie Africaine. Théorie et pratique » aux éditions L’Harmattan

Acheikh Ibn Oumar, Ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad. Membre du comité de suivi de l’Initiative Panafricaine pour la Défense de la Démocratie (IPDD). Blog : yedina.net

Baki Youssoufou, Activiste. Fondateur du site wesign.it, Membre des Africtivistes

Germain-Hervé Mbia-Yebega, Politologue, Chercheur à la Fondation Paul Ango Ela de Géopolitique en Afrique centrale, Chargé du programme « Gouvernance, Paix et Sécurité » à l’Institut Afrique Monde (IAM)