Gagnez des places pour le Salon Boucles d’Ebène

Tentez votre chance et gagnez des places pour le Salon Boucles d’Ebène - Le RDV Parisien :

les 27 et 28 Mai 2017 à la cité des Sciences

Véritable laboratoire d’idées pour allier Santé et Beauté​ , l’association Boucles d’Ebène​ est ​​précurseur​e​ en France de la tendance​ ​qui valorise le cheveu ​naturel​ ​(​sans altération chimique​)​​​ ​depuis 2004.​​ ​​Nous inspirons​​ ​et​ ​décryptons ​les ​pratiques esthétiques des femmes noires et métissées, aux cheveux crépus, frisés​, ​bouclés, libres ou locksés.​

A Boucles d’Ebène, nous​ ​enseignons aux femmes à​ ​mieux​​ ​s’occuper d’elles-mêmes en respectant leur peau et leurs cheveux. A s’aimer​. A partager et parfaire leurs recettes-beauté ​en familles​ ​ou​ ​avec d’autres femmes.

​être belle ​et rayonner ​de l’Estime de soi​, c’est pour ​Boucles d’Ebène​,​ le ​moteur ​qui ​anime la ​vie de tout individu.

Site :salonbouclesdebene.com/