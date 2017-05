24 mai 2017

La Ministre Déléguée s'entretient à Las Palmas avec le Secrétaire d'État Espagnol aux Affaires étrangères

Son Excellence la Ministre Déléguée auprès du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Chargée des Affaires Maghrébines, Africaines, et des Mauritaniens de l'Etranger, Mme Khadijetou Mbareck Fall, a eu ce matin à Las Palmas des entretiens approfondis avec le Secrétaire d'État Espagnol aux Affaires étrangères M. Alfonso Castro, qui ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale dans tous les domaines ainsi que les questions et dossiers d'intérêt commun pour les deux pays amis.

Il faut rappeler que SEMme la Ministre, qui est en visite actuellement aux îles Canaries à la tête d'une importante délégation comprenant des Hauts responsables issus de différents Départements ministériels, a inauguré hier un Forum international portant sur le rôle stratégique des îles Canaries dans le renforcement des Relations entre l'Espagne et la Mauritanie.

A cette occasion, Son Excellence Madame la Ministre avait demandé solennellement aux investisseurs espagnols de se lancer dans une nouvelle ère de partenariat gagnant-gagnant pour l'Espagne et pour la Mauritanie, en profitant des avantages accordés par le nouvel Accord de garantie réciproque des investissement liant désormais nos deux pays amis.

Son Excellence Madame la Ministre était accompagnée, lors de ces entretiens, par l'Ambassadeur Abdelkader Ould Ahmedou, Directeur des Affaires Européennes au Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération et SEM. Sidi Mohamed Ould Mohamed Al-Radhi, notre Consul général aux îles Canaries.

