24 mai 2017

Liberia : qui succédera à la présidente Sirleaf ?

La présidente du Liberia Ellen Johnson Sirleaf prononce un discours lors d'une conférence internationale sur l'émerge africaine, le 28 mars 2017 à Abidjan, en Côte d'Ivoire ©AFP



Monrovia (AFP)

Une gloire du ballon rond, un ancien chef de guerre, un magnat des boissons gazeuses, une philanthrope...Ce ne sont pas les concurrents d’une émission de télé-réalité pour célébrités en mal de notoriété, mais quelques-uns des candidats à la présidentielle au Liberia.

Après deux mandats successifs, Ellen Johnson Sirleaf, 78 ans, première femme élue chef de l’Etat en Afrique en 2005, réélue en 2011 après avoir obtenu le Prix Nobel de la Paix, ne pourra pas se représenter à la présidentielle du 10 octobre, combinée à un scrutin législatif.

Son successeur devra veiller à la paix et la prospérité d’un pays encore marqué par une sanglante guerre civile - 250.000 morts entre 1989 et 2003 -, puis durement touché par l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest de décembre 2013 à juin 2016.

Cela pourrait être enfin l’heure de l’ancienne gloire du football George Weah, sans conteste le plus célèbre des prétendants, battu par Mme Sirleaf en 2005, puis de nouveau en 2011 comme candidat à la vice-présidence.

L’ancienne star du PSG et du Milan AC, 50 ans, unique Ballon d’or africain à ce jour, a été élu en 2014 sénateur face à un des fils de Mme Sirleaf.Il promet d’améliorer les services publics défaillants, en particulier l’éducation et la santé, et de s’attaquer à la corruption.

Il s’est lancé sans surprise dans la course il y a plus d’un an, et, pour mettre toutes les chances de son côté, se présente sur un ticket avec une femme, la sénatrice Jewel Taylor, ex-épouse de l’ancien président (1997-2003) Charles Taylor.

Chef de guerre pendant le conflit au Liberia, condamné en 2012 à 50 ans de prison pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis lors de la guerre civile en Sierra Leone voisine (1991-2001), Charles Taylor conserve une réelle influence dans son pays.

- Economie et lutte anticorruption -

Face à l’idole des stades, l’actuel vice-président, Joseph Boakai, 72 ans, pourra compter sur l’appui mesuré de Mme Sirleaf.

"Je soutiendrai le vice-président Boakai dans toutes ses démarches sur la base de son programme présidentiel", a-t-elle déclaré à l’AFP."Je lui apporterai tout mon soutien, mais il y arrivera comme j’y suis arrivée", a-t-elle précisé, "en faisant campagne et en se battant".

M. Boakai, qui assure vouloir "rendre au pays ce qu’il lui a donné", s’inscrit dans la lignée de Mme Sirleaf, mais se dit soucieux d’une meilleure répartition des ressources, alors que la présidente sortante n’a pas été épargnée par les accusations de corruption et de népotisme.

Parmi les onze candidats déclarés, plusieurs autres pourraient tirer leur épingle du jeu, car à six mois du scrutin, "il est trop tôt pour désigner un favori", selon Raymond Gilpin et Dorina Bekoe, de l’Africa Center for Strategic Studies, basé à Washington.

"La corruption persiste, la criminalité est à un niveau inacceptable, la pauvreté s’est aggravée et les bénéfices de la croissance semblent ne profiter qu’à un petit nombre", ont affirmé les deux experts à l’AFP dans un courrier électronique, estimant que l’élection risque de se jouer sur l’économie et la lutte contre la corruption.

Malgré d’importantes ressources de minerai de fer, de caoutchouc et d’huile de palme, la majeure partie de la population manque de services de base, comme l’électricité et l’eau courante.

- Cours des matières premières -

Parmi les candidats les mieux armés sur le plan économique figurent l’ancien gouverneur de la Banque centrale, Joseph Mills Jones, mais aussi un ancien dirigeant de Coca-Cola pour l’Afrique, Alexander Cummings, 60 ans, qui a créé son parti il y a cinq ans.

L’homme d’affaires, qui capitalise sur son expérience dans cette multinationale, promet un programme de privatisation agressif et la traque de la corruption.

"Lorsque les cours du minerai de fer et du caoutchouc sont élevés, nous prospérons, mais lorsqu’ils chutent nous souffrons", a-t-il déclaré à l’AFP, prônant une diversification des revenus du pays par l’investissement dans l’agriculture.

Pour réduire le chômage, il veut miser sur la formation technique et professionnelle et la revalorisation des salaires des enseignants.

Un autre attelage associe deux anciens alliés de Charles Taylor, l’ex-chef de milice Prince Johnson, 54 ans, aujourd’hui sénateur - tristement célèbre pour une vidéo le montrant en train de siroter une bière pendant que ses hommes torturaient à mort le président Samuel Doe en 1990 - et le richissime Benoni Urey, magnat de la téléphonie mobile.

Si les électeurs privilégient l’expérience des affaires publiques, ils pourraient se tourner vers l’opposant historique Charles Brumskine, un avocat de 66 ans.

Enfin, l’unique femme en lice, MacDella Cooper, 40 ans, a créé en 2004, après une carrière dans la mode aux Etats-Unis, une organisation caritative qui porte son nom et vient en aide aux enfants abandonnés.