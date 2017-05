23 mai 2017

XVIème Congrès International de l'ARIC à Madagascar : « La Mondialisation, une opportunité pour affirmer l'identité »

Le XVIème congrès international de l’Association Internationale pour la Recherche Interculturelle (ARIC) se déroule à Antananarivo sur le thème « Nouveaux contextes et nouvelles pratiques interculturelles - Globalisation et circulation ». Les questions liées à la globalisation et à la circulation sont au premier plan de l’actualité. Avec les progrès technologiques, les manières d'être, de penser, d'agir, se sont transformées. De nouvelles interrogations et de nouveaux défis se présentent pour le XXIème siècle, dont les modes de circulation, les menaces, les formes de conflictualité, les valeurs et cultures à partager. Les travaux ont été ouverts par le Président de la République, Hery Rajaonarimampianina, à l’Université d’Antananarivo, ce 23 mai.

Le Centre de Recherche et d'Études sur les Constructions Identitaires (CRECI) de l'Université d'Antananarivo, a été choisi par l'ARIC pour l'organisation de ses assises compte tenu de leur communauté d’objectif. Par ailleurs, le thème correspond parfaitement aux préoccupations de l'ARIC, dans l'optique de tenir en Afrique subsaharienne et dans l'Océan Indien, son Congrès International. Pour le Président Rajaonarimampianina, la tenue de ce XVIème Congrès International de l'ARIC en terre malagasy s'inscrit dans le processus de retour de Madagascar dans le concert des Nations, faisant suite à l'organisation des Sommets du COMESA et de la Francophonie en 2016. L'évènement est en soi une avancée dans le domaine de la recherche universitaire. Le Chef de l’Etat a relevé la pertinence du thème « Nouveaux contextes et nouvelles pratiques interculturelles - Globalisation et circulation », par rapport au contexte mondial, marqué par d’importantes mutations et des débats sur la globalisation, la facilité de circulation, de contacts, de relations entre les personnes ; cette facilité étant due au développement de la connectivité et du transport, et du progrès technologique.

Le Congrès de l'ARIC vise à apporter des analyses et de nouvelles approches sur les nouveaux contextes et leurs impacts dans les pratiques interculturelles des individus et des groupes sociaux sur tous les continents. « Parler de Culture et d'identité nous ramène à l'essentiel qu'est l'existence humaine et celle des peuples », a relevé le Chef de l'État. Le concept de globalisation est souvent redouté, et suscite la peur, à cause de la montée de diverses idéologies politiques et religieuses extrêmes qui nourrissent les actualités. Madagascar et le peuple malgache sont au carrefour des cultures asiatiques, arabes et africaines, et les relations interculturelles de ces diverses populations ont forgé la culture malagasy.

D'après son contexte historique, Madagascar est actuellement devenu un laboratoire privilégié pour la recherche sur les constructions identitaires et culturelles. L'isolement a été dépassé grâce à l'ouverture sur le monde. Pour le Président de la République, la mondialisation est devenue une opportunité pour affirmer l'identité malgache. Le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication permet à tous les peuples d'être témoins des évènements de grande envergure, tout ce qui se passe dans le pays est désormais connu à l'étranger. Toutefois, la mondialisation peut être aussi une menace, a-t-il fait remarquer, car elle peut fragiliser les cultures, vu l'influence grandissante des médias et des réseaux sociaux numériques, en propageant de nouvelles cultures qui influencent énormément les jeunes. Le Président Hery Rajaonarimampianina a lancé un message particulier aux étudiants, qui représentent la jeunesse malgache, les encourageant à rester ancrés sur la culture malgache, car la culture constitue une force pour le peuple face aux diverses influences véhiculées par l'ouverture sur le Monde. Il a insisté sur la nécessité de « rester confiant et fier de notre identité culturelle, tout en étant ouvert sur le Monde. C’est dans ce contexte que les enseignants et les formateurs assurent leur noble tâche d'éduquer et de former les jeunes afin que ces derniers puissent réussir dans le contexte de la mondialisation. Les enseignants sont les porteurs des valeurs les plus nobles de la culture malgache, car ils représentent à la fois le savoir, la connaissance et la sagesse. »

Le Président Rajaonarimampianina a promis son soutien au Comité d'organisation du Congrès de l'ARIC, dans sa mission. La présence des nombreux participants venus de divers pays, est selon le Chef de l'État, un reflet de la dimension interculturelle de la conférence. Pour lui, ce congrès rappelle que la mondialisation n'est pas uniquement économique, car la diversité culturelle et identitaire mise en avant par l'évènement constitue également une meilleure image de l'ouverture au Monde, porteuse d'enrichissement d'intérêts mutuels. Ainsi, le dialogue des cultures sera développé davantage dans les années à venir à travers la fraternité des peuples et le respect mutuel.

Lors de l'ouverture officielle du XVIème Congrès de l'ARIC à l’Université d’Antananarivo, le Président de la République était notamment accompagné du Président du Sénat, de la Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, du Représentant de l'OIF, de l'Ambassadeur de l'Union Européenne, ainsi que la Présidente de l'ARIC et celle du CRECI.

