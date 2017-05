23 mai 2017

Mobilitas-AGS inaugure sa plus grande plateforme logistique multimodale en Afrique

Le groupe Mobilitas-AGS a officiellement réceptionné sa nouvelle plateforme logistique multimodale dans la province du Gauteng, en Afrique du Sud (www.MobilitasAfrica54.com). Le site est construit sur un terrain de 90 000 m2 dans la zone de l’aéroport international O.R. Tambo, le plus grand du continent africain. L’objectif de ce hub logistique est d’améliorer les services rendus à ses clients, d’accroitre sa compétitivité et d’accompagner la croissance des activités de Mobilitas-AGS en Afrique.

Le site opère comme une plateforme centrale d’opérations internationales pour les activités de l’ensemble des marques du groupe Mobilitas-AGS dont The Laser Transport Group le leader sud-africain de la mobilité. Il est composé de quatre entrepôts consacrés à : l’activité de stockage d’archives et de numérisation de documents d’une capacité de 150 km d’archivage, le stockage et la gestion d’œuvres d’art ainsi qu’un entrepôt sous douane. Le site est également équipé de deux zones spéciales : une zone de stockage pour le vin et une zone de stockage pour les produits sensibles.

Le groupe Mobilitas-AGS a investi 260 millions de rands, soit près de 18 millions d’euros, dans la construction et l’aménagement de la première tranche du site logistique. « L’inauguration du complexe logistique est une étape importante pour la poursuite du développement des activités de Mobilitas-AGS en Afrique. Par ailleurs, par son aménagement ultra-moderne, un complexe comme celui que nous venons d’inaugurer améliore la compétitivité de nos entreprises en Afrique australe », analyse Alain Taïeb, Président du Conseil de Surveillance de Mobilitas-AGS.

Les infrastructures sont un enjeu majeur pour les acteurs du secteur privé en Afrique. Les entreprises peuvent voir leur compétitivité réduite de 40% en raison d’un déficit d’infrastructures logistiques. Cette situation augmente les coûts des biens de 30 à 40% lorsqu’ils sont échangés en Afrique. En optimisant la chaine logistique, Mobilitas-AGS répond aux besoins du marché, ce qui constitue un axe de développement stratégique.

Le complexe logistique du Gauteng s’inscrit dans la lignée de la stratégie globale de construction d’infrastructures logistiques multimodales entreprise par Mobilitas-AGS. Des projets similaires ont déjà vu le jour ces dernières années en France et en Allemagne, d’autres sont prévus en Afrique. Ainsi, Mobilitas-AGS continue à démontrer sa capacité à réaliser des projets d’envergure internationale.

Distribué par APO pour Mobilitas Africa.

Contact presse :

Agence de presse 35°Nord

Bony Kamanzi

+33(0)7 87 62 52 26

BK@35Nord.com

À propos du groupe Mobilitas :

Créé à Paris en 1974 sous la marque AGS, le groupe était à l’origine spécialisé dans les activités de déménagement de particuliers et d’entreprises en région parisienne. Aujourd’hui, Mobilitas est l’un des leaders des métiers de la mobilité internationale (déménagement, accompagnement des cadres) et de l’archivage physique et numérique.

Le groupe Mobilitas emploie 4 325 employés à travers 94 pays dans le monde.

Alors que sa stratégie africaine n’a débuté qu’en 1993, le groupe Mobilitas est désormais implanté dans les 54 pays africains et compte aujourd’hui 2 807 employés sur le continent.