23 mai 2017

Délégation d’entreprises françaises dans le secteur de la sauvegarde et réhabilitation du vieux bâti et des monuments historiques à Alger

La Mission Economique Business France près l’Ambassade de France en Algérie organise du 22 au 24 mai la venue en Algérie d’une délégation d’entreprises françaises du secteur de la sauvegarde et de la réhabilitation du vieux bâti et des monuments historiques.

Durant son séjour, cette délégation rencontrera des responsables du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, du Ministère de la Culture, ainsi que des entreprises et professionnels algériens du secteur du bâtiment.

Cette délégation est composée de 8 entreprises et experts :

Plâtre : Spécialisée dans le travail technique et historique des enduits décoratifs et plâtres de restauration du patrimoine (www.platre.com) Monier : Spécialiste des solutions de toiture en neuf et rénovation (www.monier.fr) ECBM : Entreprise de travaux de réhabilitation (www.ecbm.fr) Eveha International : Etudes et travaux de rénovation et réhabilitation (www.eveha-international.com) LEFEVRE : Entreprise de sauvegarde, réhabilitation et restauration de vieux bâti et constructions historiques (www.lefevre.fr) IMSRN : Ingénierie des Mouvements de Sol et des Risques Naturels sur le bâti ancien (www.imsrn.com) AFD : Agence française de développement (www.afd.fr) Région Ile de France : Organisme public de développement de l’économie régionale / service Patrimoines et Inventaire (www.iledefrance.fr)

L’objectif des participants français est de rencontrer les acteurs algériens, clients et partenaires potentiels, afin de s’informer sur le secteur de la sauvegarde et réhabilitation du vieux bâti et des monuments historiques en Algérie et sur les possibilités de partenariats.

