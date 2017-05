Le Grand Débat, c’est, au jour le jour, le regard d’Africa N°1 sur l’actualité. Un temps pour décortiquer et comprendre les faits marquants en France, en Afrique et dans le monde.

Le Grand Débat - 23/05/2017

Rencontre avec Hervé Bourges

A l’occasion de la parution de son ouvrage "Dictionnaire amoureux de l’Afrique", aux éditions Plon. Dans cet ouvrage, Hervé Bourges, homme de média et grande figure de la presse et de l’audiovisuel, nous livre, de A à Z, sa passion légendaire pour l’Afrique, à travers des portraits d’hommes et de femmes remarquables, l’histoire politique du continent, les grandes réalisations qui ont marqué le XXe siècle, les paysages et climats d’exception, ou encore le patrimoine culturel, sans oublier la vitalité de la jeunesse dans un monde interconnecté. Un regard rare sur une Afrique en mutation accélérée.

Invité spécial :

Hervé Bourges, Journaliste, homme de médias, Essayiste. Auteur de "Dictionnaire amoureux de l’Afrique" aux éditions Plon

Débatteur invité :

Seidik Abba, Journaliste et essayiste