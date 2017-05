Le Grand Débat, c’est, au jour le jour, le regard d’Africa N°1 sur l’actualité. Un temps pour décortiquer et comprendre les faits marquants en France, en Afrique et dans le monde.

Le Grand Débat - 22/05/2017

Journée mondiale de l’Afrique : Etat des lieux, 55 ans après la création de l’OUA

_

A la veille de la Journée mondiale de l’Afrique, instituée en 1963 et célébrée chaque année le 25 mai, bilan des promesses des pères fondateurs de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA), ancêtre de l’Union africaine. Plus de cinq décennies plus tard qu’en est-il de l’héritage de Kwame Nkrumah ? Quels sont les grands défis auxquels le continent se trouve confronté ? Quels sont les obstacles internes à l’expression des volontés populaires ? Quel est l’état des relations entre les pays africains et les anciennes puissances coloniales ?

_

Invités :

Régis Essono, Membre du Collectif Wangari Maathai

Laurence Ndong, Membre de la campagne Tournons La Page

Amzat Boukari-Yabara, Secrétaire général de la Ligue Panafricaine Umoja