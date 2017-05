22 mai 2017

Soudan du Sud : Kiir annonce un cessez-le-feu et ouvre un dialogue national

Le président sud-soudanais Salva Kiir à Juba, le 18 mai 2017 ©AFP



Juba (AFP)

Le président sud-soudanais Salva Kiir a déclaré lundi un cessez-le-feu unilatéral en lançant un dialogue national destiné à mettre fin à la guerre civile, un processus controversé qui n’inclut pas son vieux rival Riek Machar.

"Je déclare une nouvelle fois un cessez-le-feu unilatéral effectif à partir d’aujourd’hui, pour que nous puissions créer l’environnement nécessaire à un dialogue inclusif", a déclaré Salva Kiir pendant une cérémonie en présence de son fidèle allié, le président ougandais Yoweri Museveni.

Ce n’est cependant pas la première fois que M. Kiir s’engage à déposer les armes depuis le début de la guerre civile en 2013, sans que cela se concrétise sur le terrain.Il a aussi averti que l’armée gouvernementale gardait "le droit de (se) défendre".

Le processus de "dialogue national" censé permettre de rétablir la paix a été officiellement initié par la prestation de serment des 94 membres du comité chargé de le mettre en œuvre.

"Je veux que le comité conduise des consultations aussi larges que possible pour permettre aux Sud-Soudanais d’exprimer leurs opinions et leurs aspirations à restaurer la paix dans leur pays", a déclaré M. Kiir.

Le président sud-soudanais avait annoncé en décembre ce "dialogue national".L’opposition avait salué cet appel, mais exclut d’y prendre part s’il était mené par M. Kiir.

Le président Kiir a renouvelé sa promesse d’ouvrir à tous ce dialogue, à l’exception du leader de l’opposition, l’ex-vice président Riek Machar, et de garantir la sécurité de tous les acteurs qui y participeraient.

"Tout le monde est invité à participer au dialogue national sauf Riek Machar", a-t-il déclaré."(Si) Riek Machar venait, il causerait une nouvelle guerre à Juba.Mais s’il a une délégation de gens en qui il a confiance, qu’il les nomme pour qu’ils viennent à Juba.Nous garantissons leur sécurité."

Après de violents affrontements en juillet 2016 à Juba, qui avaient signifié l’échec d’un accord de paix signé en août 2015, M. Machar a fui le pays et est depuis exilé en Afrique du Sud.

Deux ans et demi après son indépendance, le Soudan du Sud a plongé en décembre 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 3,5 millions de déplacés.