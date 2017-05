22 mai 2017

France - Mali - Algérie / France - République centrafricaine / France - Libye ; Quai d'Orsay - Déclarations du porte-parole

Au point de presse de ce jour, le porte-parole a fait les déclarations et répondu aux questions suivantes :

[...]

4 – Mali - Algérie

Q - Qu'attendez-vous de plus de l'Algérie pour renforcer le processus de paix au Mali ?

R - L'Algérie est un acteur essentiel pour la sécurité du Sahel et du Mali en particulier.

C'est sous l'égide de l'Algérie que l'accord pour la paix et la réconciliation a pu être signé en 2015. Cette feuille de route est essentielle et doit permettre le retour d'une paix durable au Mali. Notre coopération est capitale pour sa mise en œuvre, en particulier dans le cadre du comité de suivi présidé par l'Algérie et dont la France est un membre actif.

Comme cela a été indiqué par le président de la République et le ministre lors de leur visite à Gao, nous devons accentuer nos efforts communs pour y parvenir. Il nous faut également intensifier notre coopération pour lutter contre le terrorisme, notamment en soutien aux efforts du G5 Sahel. M. Jean-Yves le Drian s'est donné pour priorité, dans les semaines qui viennent, de travailler avec les États du G5 Sahel.

5 - République centrafricaine

Q - La situation en Centrafrique ne cesse de se dégrader depuis l'arrêt de la mission Sangaris. Que propose Paris pour éviter que cette situation continue de s'empirer ?

R - En étroite concertation avec ses partenaires africains, européens et internationaux, la France suit avec attention la situation en République centrafricaine. Elle appelle l'ensemble des partenaires de ce pays à rester engagés aux côtés du président Touadéra et des autorités.

La France encourage l'ensemble des acteurs centrafricains à agir dans un esprit d'unité et de réconciliation nationale. Elle soutient les efforts entrepris pour y rétablir la sécurité et l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du territoire et appelle à la mise en œuvre rapide du processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement.

Elle salue l'action de l'opération des Nations unies (MINUSCA), à laquelle participent des militaires français et dont nous venons de renforcer la capacité d'analyse stratégique en mettant à sa disposition des drones.

En étroite coordination avec les autres bailleurs, la France participe également, à titre bilatéral et européen, à l'aide au développement, en appuyant le renforcement des capacités de l'administration centrafricaine et la fourniture de services aux populations, dont l'éducation et la santé.

Nous soutenons également le processus de montée en puissance de l'armée centrafricaine, avec l'apport de la mission européenne de formation EUTM, à laquelle nous contribuons activement.

La France appuie par ailleurs les demandes de la RCA en matière de lutte contre l'impunité et salue les progrès en cours vers la mise en place d'une cour pénale spéciale.

[...]

7 - Libye

Q - Le chef du HCR a dénoncé les "conditions épouvantables" des migrants en Libye et a réclamé la libération des réfugiés et demandeurs d'asile retenus dans les centres de rétention. Paris compte-t-il faire pression sur les autorités libyennes ?

R - La France appelle les autorités libyennes à tout mettre en œuvre pour que les migrants soient traités dignement. Il s'agit d'une priorité en matière de protection des droits de l'Homme et de lutte contre la criminalité organisée qui sera d'autant mieux assurée lorsqu'un règlement politique en Libye aura conforté les institutions nationales libyennes.

Distribué par APO pour Ministère des Affaires Etrangères de la République Française.