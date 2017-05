22 mai 2017

Le Président de la République Hery Rajaonarimampianina assiste au 40ème Anniversaire du « Toby Kristy Vaohombo » à Mangaoka : « Honneur aux valeurs chrétiennes

« Je rends hommage aux valeurs chrétiennes et j’en appelle à toute la population d’honorer Dieu pour développer le pays. Si tout le monde est chrétien, les maux, comme la justice populaire, la corruption et les problèmes socioéconomiques disparaitront de ce pays » C’est en ces termes que le Président de la République Hery Rajaonarimampianina s’est adressé aux chrétiens du « Toby Kristy Voahombo » à l’occasion de son 40ème anniversaire.

« C’était le 20 Mai 1977 que ce Toby a pris naissance dans cette localité de Mangoaka » selon les explications du Pasteur Rajakoba Daniel, sous la direction du pasteur-enseignant Razafiarison Emilien, assisté par d’autres enseignants comme Petera et Jaona. Ce lieu est un don du « Dieu Créateur » a-t-il poursuivi, avec une apparition de Jésus Christ, et Neny Lava d’Ankaramalaza faisait partie de l’équipe enseignante. « Nous avons toujours travaillé avec l’Etat » a ajouté le Pasteur Daniel Rajakoba, dans la mise en place des infrastructures.

Dans son homélie, le président du FJKM, Irako Andriamahazosoa Ammi a expliqué d’une façon très pédagogique l’idée maîtresse de cette célébration, tirée de la Bible, dans Philippiens 3-14 : « Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l’appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l’union avec Jésus-Christ ». Il a prêché l’importance du courage et de la volonté dans l’atteinte des objectifs pour répondre aux problématiques de la vie.

C’est ce thème qui a inspiré le Président de la République dans son discours. Il a expliqué le rôle important des enseignants dans la chrétienté et la place prépondérante du FJKM dans le Toby Kristy Voahombo, ainsi que le rôle des « Mpiandry » dans la société chrétienne et a déclaré : « Je poursuis ma course pour faire respecter Dieu pour le bien de notre pays, le développement de notre pays pour que la population vive aisément dans ce pays. J’encourage le gouvernement à développer les régions défavorisées et en difficulté ».

Pour conclure, le Président a interpellé le ministre des Travaux Publics à envoyer des techniciens pour la réhabilitation de la route qui mène au Toby, puis pour la construction de la toiture du temple. C’est le couple présidentiel qui offrira à la population ces infrastructures. Des dons ont aussi été remis à la population de Mangoaka : 30 sacs de riz ; 10 sacs de sucre ; 10 cartons d’huile ; 5 sacs de sel ; 7 sacs d’haricots ; 7 sacs de grains et des médicaments. Le couple présidentiel a offert au Toby, 10 millions d’ariary pour contribution aux diverses activités.

Situation géographique : Dans le Fokontany de Magaoka de la Commue de Marovataza du Distrit Analalava de la région Sofia, le Toby se situe à 35 km de Port-Bergé (Boriziny) vers le Nord (Antsohihy) sur la RN 6 Situation religieuse : C’est le FJKM qui dirige le Toby selon la volonté de Dieu. Le Fifohazana (Réveil) est créé au FJKM de Mangoaka. Administrativement, le Toby est régit par un statut légal. C’est une association d’œuvres de bienfaisance qui travaille avec Ankaramalaza, et collabore avec plusieurs associations religieuses comme les catholiques, le FPMA (France) et l’Etat malgache.

