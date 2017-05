22 mai 2017

CAN U17 : le Niger suit le Mali en demies !

Grâce à sa démonstration contre l’Angola (6-1), le Mali a validé son billet pour les demi-finales de la CAN 2017 des moins de 17 ans dimanche. En s’imposant 1-0 contre la Tanzanie, le Niger s’est emparé de l’autre ticket qualificatif de ce groupe B et accompagnera les Aiglonnets, le Ghana et la Guinée dans le dernier carré et au Mondial.

> Lire la suite