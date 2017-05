Vendredi C’est Permis - 19/05/2017

L’actualité de la semaine analysée et commentée par les débatteurs polémistes

Leslie Varenne, Directrice d’IVERIS (Institut de veille et d’études des Relations internationales et stratégiques)

Robert Kongo,Journaliste. Correspondant en France du quotidien Le Potentiel, édité à Kinshasa

Brice Nzamba, Avocat au Barreau de Paris. Président du Cercle de la rupture

Patrick Mboyo, Juriste Spécialisé en Droit public. Enseignant en Droit constitutionnel et Relations internationales à l’Université d’Evry

Sommaire :

Côte d’Ivoire : Mutineries à répétition, et conséquences

RDC : A quoi servira le nouveau gouvernement de Kabila ?

Centrafrique : Impossible retour à un « Etat normal »