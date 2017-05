19 mai 2017

CAN U17 : Mali et Tanzanie s’échappent

Le tenant du titre malien, qui a battu le Niger 2-1, et la surprenante Tanzanie, qui a dominé l’Angola sur le même score, ont pris une option sur la qualification pour les demi-finales de la CAN 2017 des moins de 17 ans. Les deux sélections comptent trois points d’avance sur le Niger et l’Angola avant la dernière journée.

