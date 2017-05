19 mai 2017

Remise de dons à Ngaye Meckhe : Le Maire Magatte WADE magnifie le geste de la fondation Hôpital Assistance Internationale

« Au nom du président de la république, SEM Macky SALL, je vous remets les clés de l’ambulance médicalisée qui est la première du genre à être livrée » a dit Mme Eva Marie Colle Seck, Ministre de la santé et de l’action sociale lors de la cérémonie de remise de dons au district sanitaire de Ngaye Meckhé le 16 mai 2017.

En recevant les clés, le Maire de la commune de Meckhé, M.Magatte WADE, a souhaité la bienvenue au Ministre de la santé et de l’action sociale qui a relevé le niveau des infrastructures du district sanitaire de Meckhé. Il lui a demandé de bien vouloir transmettre au Chef de l’état, S.E. M Macky Sall les remerciements des populations de la province historique du Cayor située au centre du Sénégal qui apprécient positivement les efforts du gouvernement destinés à améliorer la santé des populations rurales. Le district de Meckhé qui est doté de deux nouveaux blocs opératoires et d’un laboratoire de qualité offre une excellente plateforme médicale qui n’attend que du personnel spécialisé.

La remise de l’ambulance s’est effectuée à l’occasion d’une importante cérémonie de réception de dons par le district sanitaire de Meckhé d’un important don d’équipement et de matériel offert par Hôpital Assistance Internationale. .

Dans son allocution M. Jean-Jacques SCHLEGEL, Président de la fondation Hôpital Assistance Internationale a remercié les populations de Meckhé et environs pour la qualité de l’accueil qui a été réservé à sa délégation. « Nous sommes à notre sixième don au Sénégal et nous ne comptons pas nous en arrêter là. Nous comptons poursuivre notre coopération avec le Sénégal et particulièrement avec Ngaye Meckhé et ses environs » a-t-il indiqué.

Enfin, le Maire Magatte WADE a invité ses concitoyens à faire bon usage des équipements et d’en assurer une bonne maintenance. « Nous sommes honorés de recevoir les heureux donateurs en présence de la Ministre de la santé et de l’action sociale » a conclu le Maire de Meckhé

Rappelons que le district sanitaire de Meckhé couvre en plus du centre de santé de Meckhé, tous les autres postes et case de santé des communes de Koul, Merina Dakhar, Pékesse, Thilmakha, Niakhène, Mbayène, Ngagne Diouf et Méouane.

Distribué par APO pour Commune de Meckhé (Sénégal).

