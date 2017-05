19 mai 2017

Le Ministre des Affaires étrangères lance le 3éme Colloque régional sur la prévention de la radicalisation au Sahel

SEM le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Dr. Isselkou Ould Ahmed Izid Bih, a précisé lors de l'ouverture des travaux du 3éme Colloque régional sur la prévention de la radicalisation au Sahel, que l’expérience mauritanienne dans le domaine de la lutte contre la radicalisation, est inspirée par les politiques du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, en matière de lutte contre l’insécurité dans toutes ses formes et ses manifestations. Le Chef de l'Etat a fait-il remarquer, a consacré ses efforts à régler, de manière pacifique, un certain nombre de crises notamment en Côte d’Ivoire, en Libye, au Mali et a réussi à faire signer un accord de cessez-le-feu au Burundi et récemment en Gambie et contribué à jeter les bases de la sécurité en expédiant une unité de maintien de la paix en Côte d’Ivoire et en Centrafrique.

SEM le Ministre a souligné que la Mauritanie appui et accompagne les différentes initiatives prises au niveau du G5 Sahel en vue d'assurer la sécurité et la stabilité dans le Sahel et au Sahara, relevant que ce colloque est la poursuite de ceux de Bamako et de Niamey.

