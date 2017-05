Aïssa Thiam vous plonge au cœur des hauts lieux culturels de l’Afrique à Paris... Deux heures de détente au rythme d’une programmation musicale riche et mélodieuse ! Entre les tubes de l’histoire des musiques africaines, les classiques qui ont inspiré les plus jeunes, les découvertes de talents en éclosion, et les coups de cœur, Ambiance Africa c’est tous les événements en lien avec le continent premier qui se déroulent autour de Paris : concerts, mode, théatre, expositions, débats, conférences.

Animatrice depuis quelques années sur une radio tropicale de la bande FM francilienne. Aissa est une passionnée de la radio et du contact humain. Amoureuse des médias, cette jeune femme dynamique et souriante se fait plaisir tous les matins à partager sa joie de vivre à travers l’émission "Ambiance Africa".

AMBIANCE AFRICA - 19/05/17

Le Samba Show et sa Team du rire , Parrainé par Patson & Kévin Razy, reviennent encore plus déjantés !

Au programme 2h de sketchs - de stand up - de chant et de danse inédits avec la célèbre Team du Rire : Patson, Mohamed le Suedois, Moussier Tombola, Bayou Sarr, Saga Love, Franjo Reno, Nick Moukoko, Nordine Ganso, Axel Tony (Chanteur), Lil’Mike (Danseur), Christine Chinoa, Reda Siddiki, Marouane Sista, Othman & Kalvin, Wesley Weigel, Sacko the Comedian accompagnée de nombreux Guests et d’autres invités et pleins surprises.