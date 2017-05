Le Grand Débat, c’est, au jour le jour, le regard d’Africa N°1 sur l’actualité. Un temps pour décortiquer et comprendre les faits marquants en France, en Afrique et dans le monde.

Le Grand Débat - 18/05/2017

Les dessous des mutineries en Côte d’Ivoire

_

Le 16 mai dernier, après quatre jours d’une nouvelle mutinerie qui a fait plusieurs morts et blessés, le gouvernement a annoncé un accord avec les soldats mutins, qui réclamaient le reliquat de primes promises en janvier dernier, à l’issue d’une autre mutinerie. Quelles seront les conséquences de ces mutineries à répétition sur l’autorité de l’Etat ? Comment réagissent les Ivoiriens à ce qu’ils considèrent comme un chantage financier exercé contre le pouvoir, et ce dans un contexte économique difficile ? Quels sont les véritables ressorts de ces violentes manifestations de militaires ? Et faut-il s’attendre, de leur part, à de nouveaux mouvements d’humeur ?

_

Invités :

Ernest Tigori, Ingénieur et Ecrivain. Auteur de « Le Souverain noir » aux éditions du Panthéon. Président de l’Union pour la Nouvelle Nation (UNN)

Joël Célestin Tchétché, Ancien porte-parole en France du PDCI-RDA. Secrétaire Général Exécutif du Groupe de Réflexion et d’Appui au Programme d’Action du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (GRAPA-PDCI)

Arthur Banga, Docteur en histoire des Relations internationales de l’université Houphouët-Boigny

Franklin Nyamsi, Professeur Agrégé de Philosophie. Conseiller du Président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro