Santé Publique France : Nutrition et Ramadan

Par Salah Eddine, le 18 mai 2017

Émission du jeudi 18 mai 2017

Podcast disponible en bas de page

Nutrition et ramadan

Invités :

Imam Abdelali Mamoun,

Dr Chafika Khiter, Praticien hospitalier diabétologie-endocrinologie, responsable de l’unité de diabétologie au centre hospitalier de Saint Denis,

M. Stéphane Besançon, nutritionniste et responsable de l’ONG Santé Diabète au Mali

Fatima Ouladj, diététicienne et nutritionniste à Bagnolet.

Le Mois sacré du Ramadan approche… Pour les Musulmans, ce mois est synonyme de retenue, de spiritualité, et de privation de nourriture et de boissons de l’aube jusqu’au crépuscule.

Nous avons pu dans cette émission rappeler que les personnes âgées, les femmes enceintes et les enfants n’ayant pas atteint l’âge de la puberté, ne devaient pas jeûner durant ce mois de Ramadan. Nous avons alerté spécifiquement les personnes atteintes de diabète d’hypertension, de maladies graves ou sous traitement qu’elles doivent absolument consulter leur diabétologue, leur médecin traitant avant de prendre la décision de faire le ramadan, afin de ne pas mettre leur santé en danger.

La nutrition étant au cœur du Ramadan, nos invités ont insisté sur l’importance de garder une alimentation saine et équilibrée et une hydratation suffisante.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à réécouter l’émission.

Liens utiles :

www.santepubliquefrance.fr

ONG Santé Diabète :https://santediabete.org/fr

Nous vous conseillons le livre : « La Nutrition en Islam » de Fatima Ouladj.