18 mai 2017

Coupe des Confédérations : le Cameroun sans Choupo, Njie, ni Nkoulou

Le sélectionneur du Cameroun, Hugo Broos, a dévoilé mercredi une pré-sélection de 30 Lions Indomptables pour la Coupe des Confédérations et le match face au Maroc. Parmi les absents notables figurent Eric-Maxim Choupo-Moting, blessé, le Marseillais Clinton Njie et Nicolas Nkoulou, toujours en retrait. Parmi les déserteurs de la CAN 2017, le gardien André Onana signe en revanche son retour.

