17 mai 2017

Le président soudanais, accusé de génocide, ira au sommet de Ryad

Le président soudanais Omar el-Béchir, le 9 avril 2017 à la base aérienne militaire de Marwa, près de Meroë ©AFP



Genève (AFP)

Le président soudanais Omar el-Béchir, sous le coup d’un mandat d’arrêt international pour génocide, se rendra au même sommet des dirigeants arabes et musulmans à Ryad que le président américain Donald Trump, a indiqué mercredi le chef de la diplomatie soudanaise.

"Je peux confirmer que le président Béchir (...) ira en Arabie Saoudite", a déclaré le ministre des Affaires étrangères soudanais Ibrahim Ghandour, lors d’une rencontre avec des journalistes à Genève.

"Nous nous réjouissons de la normalisation de nos relations avec les Etats-Unis", a-t-il ajouté.

Interrogé sur une éventuelle poignée de mains entre les présidents Trump et Béchir, M. Ghandour a indiqué qu’il n’était pas possible de prédire les choses à l’avance et souligné qu’"une poignée de mains ne veut rien dire s’il n’y a pas de (bonnes) relations".

M. Trump, qui doit prononcer un discours sur "une vision pacifique" de l’islam lors de cette réunion, est attendu samedi à Ryad, première étape de sa première tournée à l’étranger depuis son entrée en fonction en janvier.

En 2005, le Conseil de sécurité de l’ONU avait demandé à la Cour pénale internationale (CPI) d’enquêter sur les crimes au Darfour, province de l’ouest du Soudan en proie depuis près de quinze ans à un conflit qui a fait plus de 300.000 morts, selon l’ONU.

La CPI a émis en 2009 et en 2010 deux mandats d’arrêt contre M. Béchir pour génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis au Darfour.

- Relations améliorées -

Le dirigeant soudanais, au pouvoir depuis 1989, nie fermement ces accusations.

M. Béchir se rend fréquemment en Arabie saoudite, d’autant que son pays est l’un des principaux membres d’une coalition militaire arabe sous commandement saoudien impliquée dans la guerre au Yémen.

Le royaume saoudien n’est pas un Etat partie au Statut de Rome, traité fondateur de la CPI, contrairement à l’Afrique du Sud où M. Béchir s’était rendu en 2015 pour un sommet de l’Union africaine et où il n’avait pas été inquiété.

Le mois dernier, l’Afrique du Sud avait affirmé devant la CPI n’avoir violé aucune loi ni règle en refusant d’arrêter M. Béchir.

Les relations entre les Etats-Unis et le Soudan se sont améliorées depuis la levée de certaines sanctions économiques américaines contre ce pays, décidées par Barack Obama peu avant la fin de son dernier mandat.

Washington a toutefois maintenu le Soudan sur la liste des "Etats soutenant le terrorisme".

Et peu après son entrée en fonctions, le président Donald Trump a signé un décret -actuellement bloqué par la justice- visant à fermer temporairement les frontières aux ressortissants de six pays majoritairement musulmans, dont le Soudan.

Khartoum avait exprimé son mécontentement mais avait assuré que le Soudan travaillerait à renforcer ses liens bilatéraux avec Washington, notamment dans le domaine de "la lutte contre le terrorisme" dans la région et au niveau international.