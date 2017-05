JDA - 17/05/2017

Les arrestations d’activistes politiques au Tchad

_

Un an après la réélection contestée d’Idriss Déby, les militants pour la défense des droits humains et membres de mouvements citoyens subissent arrestations arbitraires et procès iniques. Mayadine Mahamat Babouri est l’un d’eux. Il est détenu depuis décembre 2016.

Assiste-t-on vers un durcissement du pouvoir au Tchad ? Et comment permettre l’expression de ces mouvements citoyens dans un régime autoritaire ?