17 mai 2017

CAN 2019 : le Burkina Faso sans Pitroipa ni Koné pour commencer

Déjà blessés et absents lors du rassemblement de mars, le défenseur central Bakary Koné et les attaquants Jonathan Zongo et Jonathan Pitroipa feront encore défaut au Burkina Faso pour son entrée dans les éliminatoires de la CAN 2019 contre l’Angola le 10 juin. Pas de surprise dans le reste de la liste de 25 joueurs dévoilée ce mercredi par le sélectionneur Paulo Duarte.

