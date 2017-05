17 mai 2017

Le gouvernement fédéral double les dons faits à « Famine 12-12 » les portant ainsi à 19,04 millions d’euros

L’action Famine 12-12 a permis de récolter 9,52 millions d’euros au cours des derniers mois. Le gouvernement fédéral double aujourd’hui ce montant le faisant passer à 19,04 millions d’euros. C’est ce qu’a annoncé le vice-Premier ministre et ministre de la Coopération au Développement, Alexander De Croo.

Alexander De Croo avaitfait savoir lors du lancement de la campagne ‘Famine 12-12’ que le gouvernement fédéral doublerait chaque don en faveur de l’action12-12. Le gouvernement fédéral entendait ainsi encourager les citoyens et les entreprises à mettre en place une initiative ou à faire un don. Et c’est ce qu’ils ont fait massivement. Toutes sortes d’initiatives, petites et grandes, ont vu le jour, comme des collectes locales, des soirées caritatives ou des repas au profit de cette action. Les médias flamands ont aussi soutenu « Famine 12-12 » par des spots à la radio et à la télévision. Et le résultat est là. Ces deux derniers mois, un total de 9,52 millions d’euros a été récolté. Le gouvernement fédéral double à présent le montant de ces dons pour le faire passer à 19,04 millions d’euros.



Des millions de victimes

“Nous soutenons ainsi les ONG qui fournissent une aide humanitaire urgente au Yémen, au Nigéria, au Soudan du Sud et à la Somalie. Le consortium 12-12 et la Croix-Rouge sont présents sur le terrain et font tout ce qui est en leur pouvoir pour aider les populations lourdement touchées, notamment en leur apportant nourriture et eau potable, en leur fournissant des soins de santé et en améliorant leurs conditions d’hygiène. Ils méritent notre soutien” a indiqué Alexander De Croo.



“L’action “Famine 12-12” est un partenariat mu par la solidarité envers les millions de victimes de la plus grave crise humanitaire depuis 1945. La large mobilisation et la générosité de nos concitoyens ont fait des émules. Nous nous félicitons du geste du gouvernement belge qui va permettre aux acteurs humanitaires de terrain de sauver encore plus de vies”, déclare Erik Todts, directeur de la campagne Famine 12-12. Le consortium 12-12 est formé par Caritas International, Handicap International, Médecins du Monde, Oxfam Solidarité, Plan Belgique et UNICEF Belgique.



Engagement humanitaire

Le doublement des dons à Famine 12-12 porte ainsi l’aide humanitaire directe que notre pays a libérée en faveur des quatre pays touchés à 34 millions d’euros. Ce montant s’ajoute aux 56 millions d’euros qu’accorde la Belgique aux organisations humanitaires, telles que le CICR, l’OCHA, le PAM et l’UNHCR également actifs dans ces pays.



Pour montrer l’engagement humanitaire de notre pays, le vice-Premier ministre De Croo participera aussi le mois prochain à un sommet pour la solidaritéà Kampala (Ouganda), présidé par le secrétaire général de l’ONU Guterres. À cette occasion, le ministre effectuera avec l’ONU une visite au Soudan du Sud où se déroulent des opérations humanitaires.

