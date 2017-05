17 mai 2017

Gouvernance et participation communautaire : l’USAID fait l’état des lieux à Daoukro

Le Directeur de la Mission Régionale Afrique de l’Ouest de l’USAID, M. Alexandre Deprez a échangé avec la plateforme communautaire collaborative de Daoukro. Cette rencontre, qui a porté sur l’état des lieux et les perspectives de la plateforme, s’est tenue à Daoukro le 11 mai 2017, a réuni plusieurs membres de la plateforme y compris la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Région du Iffou, Mme Ella Odette et le Député de Daoukro, Honorable Akoto Olivier.

Dans le cadre de son projet de renforcement de capacités de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire, l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID) a mis en place dans 24 circonscriptions des plateformes collaboratives comprenant le député, les autorités déconcentrées et décentralisées, la société civile. L’objectif est de susciter une interaction entre les députés et les populations dans le cadre de ses fonctions de représentation et de contrôle en vue de l’amélioration des conditions de vie des populations.

La plateforme de Daoukro a bénéficié depuis sa mise en place en mai 2015, de matériel informatiques ainsi que de formations sur le rôle et les responsabilités des élus locaux et sur la recherche de financements et le plaidoyer. Elle a ainsi pu élaborer un plan d’action axé sur les besoins des populations. Ce sont : la santé, l’eau, l’éducation et la sécurité.

M. Deprez a remercié les membres de la plateforme de leur présence. Il les a félicités pour le travail remarquable déjà accompli.

Le Secrétaire Générale de la Plateforme, point focal de la plateforme, Mme Ella, a salué la disponibilité et le dynamisme des membres de la plateforme. Elle a rassuré de toujours œuvrer à l’amélioration de la vie des populations.

Ce projet mis en œuvre avec l’appui technique du State University of New York (SUNY) prendra fin en décembre 2017. Une mission d’évaluation sera conduite en fin du mois de mai en vue de pérenniser les acquis de cette plateforme.

Les programmes de l’USAID servent la mission globale de l’agence, qui est de mettre fin à l'extrême pauvreté à travers des partenariats et promouvoir des sociétés démocratiques résilientes tout en faisant progresser la sécurité et la prospérité de l'Amérique.



