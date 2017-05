17 mai 2017

Le Premier Ambassadeur de la République Centrafricaine accrédité

Le Premier Ambassadeur de la République Centrafricaine auprès des Seychelles, son Excellence Monsieur Andre Nzapayeke a présenté, ce mardi matin, ses lettres de créance au Président Danny Faure à State House.

Cette accréditation a été accueillie par le Président Faure comme une grande opportunité appelée à ouvrir une nouvelle ère dans les relations et échanges amicaux entre les deux pays et les deux peuples.

Le Président Faure a félicité l'Ambassadeur Nzapayeke pour le choix qui a été porté sur sa personne et pour son accréditation. Il a exprimé la disponibilité des Seychelles d'échanger des expériences avec son pays. Il a indiqué que ce moment était historique d'autant que c'était la première accréditation d'un ambassadeur de la République Centrafricaine auprès de la République des Seychelles.

Dans un entretien avec la presse seychelloise, l'Ambassadeur Nzapayeke a dit que son pays est en train de sortir de la crise politique et que son pays cherche à mobiliser la solidarité internationale dans le cadre de ce processus de sortie de crise. Dans ce contexte, les Seychelles soutiendront les efforts diplomatiques déployés sur le plan multilatéral notamment aux Nations Unies, et l'Union Africaine et au sein de la Francophonie.

L'ambassadeur a souligné les possibilités de coopération dans de nombreux domaines tels que le secteur du commerce, de la culture, et du tourisme. Il a indiqué qu'il mettra tout en œuvre afin de concrétiser des axes de cooperation dans ces domaines.

A noter que la rencontre s'est déroulée en présence du Secrétaire aux Affaires Etrangères des Seychelles, l'Ambassadeur Claude Morel, le Conseiller diplomatique à la Présidence, l'Ambassadeur Callixte d'Offay, le Secrétaire général du Département des Affaires Etrangères, l'Ambassadeur Michelle Murray, et le Chef du protocole du Président de la République, Madame Jacqueline Moustache-Belle.

