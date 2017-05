Tu Vas où Fatou ? - 16/05/2017

Relations Hommes/Femmes - Pourquoi la différence d’âge entre Emmanuel et Brigitte Macron fait tant jaser ? Pourquoi le fait qu’une femme soit plus âgée que son mari dérange tant ? Messieurs pourriez vous vous mettre en couple avec une femme plus âgée ? Mesdames, avec un homme plus jeune ? Vous avez donné vos avis