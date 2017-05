16 mai 2017

France - Côte d'Ivoire / France - Maroc ; Quai d'Orsay - Déclarations du porte-parole

Au point de presse de ce jour, le porte-parole a fait les déclarations et répondu à la question suivante :

[...]

3 - Côte d'Ivoire - Situation sécuritaire (16 mai 2017)

Comme la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest et l'Union africaine, la France exprime sa préoccupation face à la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire et à l'utilisation de la violence par une partie de l'armée pour appuyer ses revendications.

La France appelle au dialogue et à la solidarité nationale pour trouver une solution durable et pacifique à cette question dans le cadre d'une réforme du secteur de la sécurité. Elle prône un débat sans violence et respectueux de la sécurité des populations et de l'Etat de droit. Les progrès économiques et sociaux enregistrés par le pays depuis plusieurs années doivent être préservés.

[...]

5 - Maroc / Culture - Inauguration de l'exposition « Face à Picasso » (17 mai - 31 juillet 2017)

La ville de Rabat accueille à partir de ce 17 mai une exposition-événement, proposée par la France, « Face à Picasso », qui permet de découvrir une centaine d'œuvres issues des collections du Musée Picasso-Paris.

Il s'agit de la plus grande opération jamais consacrée au grand maître de l'art moderne en Afrique. Portée par la Fondation nationale des musées du Maroc, avec le soutien l'Institut français dans ce pays, l'exposition est un des temps forts de la saison culturelle de la France à l'étranger en 2017.

[...]

Distribué par APO pour Ministère des Affaires Etrangères de la République Française.