16 mai 2017

Le Président du Parlement européen Antonio Tajani reçoit le Président de la Commission de l’Union Africaine, Moussa Faki Mahamat

« Nous devons approfondir notre partenariat et notre coopération avec l’Union africaine sur de nombreux sujets comme le développement durable, la jeunesse et l’emploi, la lutte contre le changement climatique, la paix, la sécurité, les droits de l’homme ou encore la gestion des crises » a déclaré le Président du Parlement européen a l’issue de sa rencontre avec le nouveau Président de la Commission de l’Union Africaine, Moussa Faki Mahamat.

« L’Afrique est une priorité pour l’Union européenne » a souligné Tajani, expliquant que : « la venue en plénière du Président Moussa Faki est un signal politique très fort qui donnera un nouvel élan dans les relations avec nos partenaires africains. »

Le Président Tajani a poursuivi : « L’Europe et l’Afrique partagent le même défi aussi sur la gestion des flux migratoires. Il faut agir à la racine du problème. Il est nécessaire d’investir plus et mieux en Afrique, dans le cadre d’une vraie diplomatie économique pour créer croissance et emploi. Ce continent regorge d’opportunités et d’espoir, il sera j’en suis certain, le continent du futur. »

« Je salue aussi le fort engagement du Président Moussa Faki dans la lutte contre la menace terroriste. Il ne faut pas oublier que l’Afrique est le continent le plus frappé par des attaques. La coopération entre l’Union européenne et l’Union Africaine est crucial dans ce domaine, en particulier dans le Sahel et en Lybie », a conclu Tajani.

Notes à l'intention des rédacteurs :

Les Présidents Tajani et Moussa Faki tiendront une conférence de presse à l’extérieur de la salle protocolaire aujourd’hui vers 12:30, vous pouvez la suivre en direct ici.

Moussa Faki Mahamat est le Président de la Commission de l’Union Africaine qui, de la même manière que son homologue la Commission européenne, est l'autorité exécutive de l’Union Africaine.

En juin 2017, le Parlement européen a aussi invité le Président de la République de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara à venir adresser la plénière.

Le prochain sommet Union européenne - Afrique se tiendra fin novembre 2017 à Abidjan en Côte d’Ivoire.

