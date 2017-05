Le Grand Débat - 15/05/2017

Le Grand Débat, c’est, au jour le jour, le regard d’Africa N°1 sur l’actualité. Un temps pour décortiquer et comprendre les faits marquants en France, en Afrique et dans le monde.

Guinée : La difficile normalisation de l’espace politique

Un climat politique en Guinée marqué par une montée des tensions entre le gouvernement et l’opposition qui accuse le régime du Président Alpha Condé de ralentir la mise en œuvre de l’accord politique signé le 12 octobre 2016. Une fois encore, le dialogue de sourds entre les responsables politiques pourrait déboucher sur de nouvelles manifestations de rue. Dans quel contexte sociopolitique se déroule ce nouveau bras de fer entre pouvoir et opposition ? Comment expliquer la répétition des mêmes scénarios de crise dans ce pays ? Quel regard porter sur cette situation, au moment où le dirigeant guinéen, Alpha Condé, assure, pour une période d’un an, la présidence en exercice de l’Union africaine ?

Invités :

Thierno Hamidou Balde, Membre de la Cellule de communication UFDG (Union des forces démocratiques de Guinée)

Sekou Kelety Sylla, Membre de la cellule communication de l’UFR (Union des Forces Républicaines, membre de la majorité présidentielle). Chargé des relations extérieures de l’UFR

Ibrahima Mady Camara, Vice-président du think tank "Agir pour la Guinée"