15 mai 2017

GROHE ouvre la voie à l'innovation et à la compatibilité écologique en remportant cinq prestigieux prix

GROHE (www.GROHE.com), le premier fournisseur mondial d'équipements sanitaires reçoit cinq des prix de design les plus recherchés pour son système d'eau Blue Home, le WC lavant Sensia Arena, le robinet de salle de bain Lineare et les robinets de cuisine Concetto Professional et Essence Professional.

Red Dot constitue un des prix les plus prisés. Il est octroyé aux designs exceptionnels. Les récompenses décernées à GROHE portent à six les prix Red Dot Awards 2017 de LIXIL Corporation, leader mondial d’accessoires sanitaires rassemblant des marques de qualité comme GROHE.

La compétition internationale de design Red Dot est organisée par le Design Zentrum Nordrhein Westfalen en Allemagne. Elle récompense les meilleurs produits de l’année. Les designers et les fabricants du monde entier présentent leurs articles et un jury composé de 40 experts spécialisés les évalue en fonction de leur innovation, fonctionnalité, ergonomie, durabilité et caractéristiques écologiques. En 2017, plus de 5 500 produits provenant de 54 pays ont été soumis.

GROHE a présenté plusieurs produits avec des solutions intelligentes et des designs modernes pour salles de bain et cuisines. En tant que fournisseur de renom d’accessoires sanitaires, GROHE a renforcé une fois de plus sa position de leader du marché en recevant cinq prix Red Dot Awards très convoités pour le système d’eau Blue Home, le WC lavant Sensia Arena, les gammes de robinets de salles de bain Lineare et de robinets de cuisine Concetto Professional et Essence Professional.

En tant que source d’eau privée procurant meilleur goût et ultime plaisir, le système d’eau innovant et écologique Blue Home fournit une eau filtrée et fraîche avec trois niveaux de gazéification, disponible directement du robinet de votre cuisine. Remplaçant les besoins d’eau minérale industrialisée, elle réduit les coûts d’eau potable d’au moins 50 pourcent ainsi que les émissions carbone de 61 pourcent, en comparaison avec l’eau en bouteille. Offrant une hygiène sans pareil et un confort produit au Japon mais conçu dans et pour le marché européen, le WC lavant GROHE Sensia Arena fixe de nouvelles normes dans le domaine des soins intelligents.

Le robinet de salles de bain Lineare de GROHE aux proportions remarquablement équilibrées possède un aspect contemporain et net. Quant aux robinets Concetto Professional et Essence Professional, ils se distinguent par un aspect particulièrement fin et épuré. Ils combinent l’élégance et le design sensuel à la performance, rendant le travail en cuisine plus efficace et plus confortable. La gamme de robinets Essence est proposée en couleurs hors du commun et en finitions irréprochables.

En tant que structure affiliée à LIXIL, GROHE allie l’innovation et la qualité d’une compagnie allemande de taille moyenne aux ressources mondiales et au leadership technologique de LIXIL. Avec six prix Red Dot 2017, le pari semble réussi, sur base des valeurs fondamentales de GROHE : qualité, technologie, design et durabilité.

A propos de GROHE :

Leader mondial de la robinetterie sanitaire, GROHE (www.GROHE.com) est une marque internationale qui fournit des produits de distribution d’eau innovants.

Depuis des dizaines d’années, GROHE mise sur ses valeurs de technologie, de qualité, de design et de durabilité pour illustrer son engagement envers la création d’expériences exceptionnelles qui offrent à ses clients « le pur plaisir de l’eau ». Comme les activités d’ingénierie, d’innovation et de design ont toujours été basées en Allemagne, les produits GROHE portent le label de qualité « Made in Germany », ce qui renforce encore la confiance que les clients placent dans la marque. Toutes les usines du réseau de production GROHE tirent parti d’une ingénierie de haute précision qui garantit la conformité des produits avec les standards élevés de la marque. GROHE s’assure ainsi que ses produits répondent aux plus hautes exigences en termes de qualité de fabrication et de fonctionnalité.

Ne serait-ce qu’au cours de ces dix dernières années, le succès de GROHE a été confirmé par plus de 240 prix de design et d’innovation, ainsi que par un classement parmi les grandes entreprises allemandes les plus respectueuses du développement durable et le Prix CSR du gouvernement fédéral allemand de 2017. Pour preuve de la préférence que les architectes, designers et promoteurs accordent à la marque, de nombreux projets célèbres à travers le monde sont équipés de produits GROHE. En 2014, GROHE a rejoint le portefeuille de marques internationales du groupe LIXIL, groupe coté à la bourse de Tokyo. LIXIL est le numéro un mondial du marché des sanitaires avec des marques renommées telles que GROHE, American Standard et INAX. C’est également le plus grand fournisseur japonais de matériaux, produits et services de construction.