15 mai 2017

France - République centrafricaine / France - IHEDN - 18ème "forum international sur le continent africain" ; Quai d'Orsay - Déclarations du porte-parole

Au point de presse de ce jour, le porte-parole a rappelé la déclaration, fait les déclarations et répondu à la question suivante :

[...]

3 - République centrafricaine - Attaque contre la ville de Bangassou et le contingent de la MINUSCA (12 et 13 mai 2017)

La France condamne avec la plus grande fermeté l'attaque de la ville de Bangassou et du contingent de la MINUSCA les 12 et 13 mai par des bandes armées, qui a fait de nombreuses victimes civiles et entraîné la mort d'un casque bleu marocain. Cela porte à six le nombre de soldats de la paix tués en une semaine.

Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles des victimes et aux autorités marocaines. Toute la lumière devra être faite sur ces actes odieux, qui peuvent constituer des crimes de guerre et dont les auteurs doivent être traduits en justice.

La France réitère son soutien aux autorités centrafricaines et à la MINUSCA dans la mise en œuvre de son mandat de protection des populations civiles. La France est déterminée à poursuivre, en concertation avec l'ensemble de ses partenaires européens, africains et internationaux, ses efforts pour la stabilisation et la consolidation de la paix en République centrafricaine.

[...]

5 - IHEDN - 18ème "forum international sur le continent africain" (Paris, 16-23 mai 2017)

Le dix-huitième "forum international sur le continent africain" de l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) se déroulera du 16 au 23 mai à Paris.

Cette rencontre, dont le ministère des affaires étrangères et du développement international assure la conception en partenariat avec l'IHEDN, permettra cette année aux auditeurs de réfléchir sur la nécessaire complémentarité entre développement durable et sécurité.

Une table-ronde sur le thème « le défi de la paix pour un environnement durable » sera organisée le 17 mai, avec la participation de l'observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix. Cette séquence sera l'occasion d'échanges entre chercheurs, médias, think-tanks et acteurs institutionnels.

[...]

