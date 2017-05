14 mai 2017

CAN U17 : le Mali remet sa couronne en jeu

Après la CAN senior remportée par le Cameroun et la CAN U20 qui a vu le sacre de la Zambie, la CAN 2017 des moins de 17 ans débute ce dimanche au Gabon. Vainqueur en 2015, le Mali va tenter de réaliser la passe de deux.

> Lire la suite