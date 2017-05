12 mai 2017

Visite d’adieu du Représentant résident de l’ONU-SIDA, Salvator Niyonzima au Président de la République Hery Rajaonarimampianina : « Engagement pour la lutte contre le VIH »

Le Président de la République Hery Rajaonarimampianina a reçu ce matin, la visite du Représentant résident de l’ONU-SIDA, Salvator Niyonzima au Palais d’Iavoloha. Il s’agit d’une visite d’adieu où il a présenté les progrès en matière de lutte contre le VIH.

« Je suis très honoré du message du Président quand il a déclaré qu’il va s’engager personnellement à poursuivre la lutte contre le SIDA à Madagascar. Nous avons exposé l’avancement et les progrès de notre travail dont la mobilisation de tous les secteurs publics et de la société civile. Nous avons mobilisé un financement de 15 millions de dollars afin de mettre en place les actions pour le cycle 2016-2017, notamment sur la sensibilisation et aussi les traitements. Il y a des médicaments qui peuvent aider les citoyens atteints de VIH à vivre et à travailler. »

Le VIH existe réellement et le taux de prévalence à Madagascar varie selon les secteurs d’activités allant de 0,4% chez la population globale, jusqu’à 5% pour une population particulière, de 8% chez les drogués et de 15% chez les homosexuels. « Une étude sera effectuée prochainement pour avoir des données actualisées et fiables » a conclu le Représentant résident du VIH-SIDA.

