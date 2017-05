11 mai 2017

Délégation d’entreprises françaises dans le secteur du traitement des déchets à Alger

La Mission Economique près l’Ambassade de France en Algérie Business France organise en collaboration avec le Ministère des Ressources en Eau et de l’Environnement (MREE) et l’Agence Nationale des Déchets (AND) la venue en Algérie d’une délégation d’entreprises françaises du secteur du traitement des déchets du 15 au 17 mai 2017 .

Durant son séjour, cette délégation rencontrera des responsables du Ministère des Ressources en Eau et de l’Environnement ainsi que des administrations et entreprises en charge de la gestion des déchets. Cette mission s’achèvera avec un programme de rendez-vous d’affaires avec les acteurs privés du secteur du traitement des déchets en Algérie.

Cette délégation est composée de 10 sociétés :

AFITEX : Production et distribution de géotextiles (www.afitex.com) AM2C : Concepteur et fabricant de portiques de détection de radioactivité, maintenance des équipements, formation en radioprotection (www.am2c.fr) BERGERAT MONNOYEUR : engins pour CET et autres (www.bm-a.com) COMPO-ECO : Fabricant de conteneurs de collecte sélective, conteneurs pour déchets spéciaux et accessoires pour conteneurs (www.compoeco.com) COPEX : Fabricant d’équipements pour le traitement des déchets (www.copex.com) FOURMIZE (GROUPE CONVERGENCES) : Collecte et valorisation des déchets organiques en énergie par micro-méthanisation en autoconsommation et en collectif (www.fourmize.com) GIRUS : ingénierie pour énergie, environnement et bâtiment (www.girus.fr) INDRA AUTO RECYCLING : Ingénierie des processus de gestion, de traitement et de recyclage des véhicules hors d’usage (www.indra.fr) BERTIN TECHNOLOGIES représenté par MEDICATECH : Banaliseurs pour le traitement des déchets de soin (www.bertin.fr ; www.medicatech-dz.com) SUEZ ENVIRONNEMENT : Opérateur, développeur et intégrateur de solutions innovantes sur mesure pour le traitement des déchets : collecte, pré-traitement, tri, récupération, production d’énergie… (www.suez.com)

L’objectif des participants français est de rencontrer les acteurs algériens, clients et partenaires potentiels afin de s’informer sur le secteur de l’environnement en Algérie et sur les possibilités de partenariats.

