12 mai 2017

L'Union européenne contribue à la sécurité alimentaire des populations du Burundi

Plusieurs programmes financés par l'Union européenne (UE) et mis en œuvre par la FAO[1], le PAM[2] et la Croix Rouge pour un montant global de 20 millions d'euros ciblent les secteurs de la nutrition et de la sécurité alimentaire, priorités de l'UE pour le pays. Les projets agricoles de la FAO pour l'UE doivent permettre d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de presque 200 000 personnes vulnérables dans les zones les plus affectées. De même, le PAM et l'UE œuvrent depuis le début de cette année à la prévention de la malnutrition auprès de 20 000 femmes et enfants en bas-âge par des interventions ciblées en zones sensibles. Ceci vient s’ajouter à des actions assurant des repas aux enfants scolarisés dans les écoles primaires. Le programme que la Croix Rouge vient d’initier pour l’UE vise plus spécialement l’éducation des ménages à la nutrition et l’hygiène avec des volets spécifiques sur l’assainissement.

De l’ensemble de ces 20 millions d’euros consacrés à la sécurité alimentaire, 4,4 millions[3] sont plus particulièrement destinés à une contribution au Plan de Réponse Humanitaire 2017 pour le Burundi élaboré par les partenaires avec la facilitation du Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA)[4]. Les données disponibles indiquent que 3 millions de personnes se trouvent en insécurité alimentaire au Burundi et parmi celles-ci, près de 900 000 seraient en insécurité alimentaire sévère. Face à cette situation préoccupante, le Plan de Réponse Humanitaire présenté en janvier 2017, prend en compte les besoins d'aide pour personnes en situation d'urgence, le soutien aux services de base, l'appui aux populations pour renforcer leur résilience et la collecte des données permettant l'intervention. Il cible plus spécialement 1 million de personnes considérées comme les plus vulnérables et doit servir d'outil de référence en fournissant des lignes directrice pour l'action auprès de ces populations. Le Plan chiffre à près de 70 millions d'euros les besoins urgents.

Dans les mois à venir, l'UE prévoit d'autres interventions dans ces secteurs. Elle prendra naturellement en compte les interventions et les zones considérées comme prioritaires dans le Plan de Réponse Humanitaire afin de répondre au mieux aux besoins des populations du Burundi.

[1] Food and Agriculture Organisation - Projets Pro-Act1 et Pro-Act2

[2] Programme Alimentaire Mondial – Projet Pro-Act3

