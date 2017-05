Santé Publique France : Les accidents de la vie courante

Par webmaster, le 11 mai 2017

Émission du jeudi 11 mai 2017

Les accidents de la vie courante

Invités :

Mme Nathalie IRISSON, Secrétaire générale de l’Association Attitude Prévention

Dr Gérald KIERZEK, médecin urgentiste à l’hôpital de l’Hôtel Dieu

M. Bertrand THÉLOT, Santé publique France

***

Les accidents de la vie courante sont encore très nombreux en France. Selon les chiffres de Santé publique France, ils provoquent plus de 21 000 décès chaque année, c’est 6 fois plus que les accidents de la circulation…

C’est la première cause de mortalité chez les enfants de 1 à 4 ans… c’est pour cela que nous intéressons dans cette émission plus spécifiquement aux accidents qui touchent les jeunes enfants de 0 à 6 ans : les noyades, les défenestrations, les chutes à l’intérieur de la maison, les brûlures, notamment celles causées par les barbecues pendant la période estivale.

Pour réduire le nombre de ces accidents parfois mortels, nos invités ont rappelé les conseils de prévention : ne jamais laisser les enfants en bas âge sans surveillance, sensibiliser et expliquer aux jeunes enfants dès l’âge de 18 mois les risques de la maison, leur apprendre à reconnaître les pictogrammes pour les produits toxiques, ne pas mettre de meubles sous les fenêtre, mettre des systèmes de sécurité pour empêcher l’ouverture les fenêtres, apprendre aux enfants à nager dès 4 ans…

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à réécouter l’émission et à vous rendre sur les sites : www.santepubliquefrance.fr et www.prevention-maison.fr

N° d’urgence : Samu : 15 / Les pompiers : 18 / N° d’urgence international : 112

En cas d’intoxication par un médicament, un produit ménager : 15

Liens utiles :

Les sites :www.santepubliquefrance.fr et www.prevention-maison.fr

Retrouvez également la communauté Facebook « Les Mamans assurent » une initiative d’Attitude Prévention.

Livres du Dr Gérald Kierzek : « 101 conseils pour ne pas atterrir aux urgences » et « Ayez les bons réflexes »