Mister Ambassad'Or 2017 : le concours de la beauté noire au masculin

Qui succédera à Morgan Dorvilma, Mister Ambassad’Or 2015 ?

Ils sont musclés, ils sont beaux et ils sont noirs. Christophe, Alexandre, Lukas, Stomi, Augustin, Luigi, Aymeric, Jordan et Bryan, les candidats finalistes au concours de beauté Mister Ambassad’or, représentent à eux neuf la beauté et le charisme de l’homme noir.

La finale du concours de Mister Ambassad’Or International aura lieu le 27 mai prochain à Paris.

L’initiative de « Mister Ambassad’Or© » s’inscrit dans le cadre des élections nationales et/ou internationales : « Mister France » ; « Mister Caribbean International » et « Mister Afrique International ».

Aujourd’hui plus qu’un concours de beauté, « Mister Ambassad’Or© » après 6 éditions en Martinique, Guadeloupe et Guyane se profile dans « un nouveau format, de nouvelles déclinaisons événementielles et télévisées combinant ainsi la masculinité traditionnelle : force, honneur et caractère ; avec les attributs du new deal masculin : sensibilité, communication et engagement.

Le lauréat du titre M. Ambassad’Or© Int. ne se contentera donc plus d’être « beau » : il se mettra sincèrement au service d’une cause. »

Chaque candidat de MISTER AMBASSAD’OR© INT. devrait soutenir une initiative positive et concrète en faveur de la sauvegarde du Patrimoine (culturel, naturel, ..) et favoriser les relations intergénérations.

L’objectif est de permettre aux lauréats d’être les ambassadeurs ou les parrains d’actions en faveur de la sauvegarde de notre patrimoine très riche, mais qui se délite avec la mondialisation par de trop nombreux apports extérieur.

L’Evènement sera orchestré par l’Agence Évènementielle FWI PROD’EVENTS. Le grand public et les invités auront le privilège d’assister à 2 heures 30 de spectacle avec des performances uniques, des collaborations originales et exclusives avec des artistes du monde.

Informations pratiques :

• Date : 27 Mai 2017

• Lieu : ASIEM – 6, Rue de Lapparent – 75007 Paris

• Plus d’infos sur : Page Facebook M. AMBASSAD’OR