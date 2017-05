Le Grand Débat, c’est, au jour le jour, le regard d’Africa N°1 sur l’actualité. Un temps pour décortiquer et comprendre les faits marquants en France, en Afrique et dans le monde.

Le Grand Débat - 10/05/2017

Les mémoires éparpillées de l’esclavage

_

Aujourd’hui, 10 mai, marque la journée nationale de commémoration de la traite, de l’esclavage et de leur abolition. Le 23 mai prochain, ce sera la journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage colonial, comme le prévoit la loi sur l’Egalité réelle. Deux dates mais une seule et même mémoire d’un crime contre l’humanité qui s’est déroulé sur plusieurs siècles et dont les conséquences émaillent encore les sociétés et les relations internationales.

Comment faire de cette mémoire une prise de conscience universelle ?

_

Invités :

Louis-Georges Tin, président du Cran

Serge Romana, président du CM98 (Comité Marche du 23 mai 1998).

Emmanuel Gordien, vice-président du CM98 et principal protagoniste du documentaire de Franck Salin, « Citoyens bois d’ébène ».

Par téléphone, depuis Bordeaux,

Karfa Sira Diallo, directeur de l’Association Mémoires et Partage