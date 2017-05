10 mai 2017

Demande de couverture : Conférence de presse téléphonique sur la sécurité et la stabilité sur le continent africain

L’Ambassade des États-Unis vous invite à participer à une conférence de presse téléphonique avec le Major Général Joseph P. Harrington, Commandant de l’Armée américaine en Afrique, et le Général Spoon Phiri, chef des forces de défense du Malawi et co-animateur du Sommet des Forces armées de terre africaines de 2017. Les conférenciers parleront de l’importance de la coopération régionale entre les forces militaires pour renforcer la sécurité et la stabilité sur le continent africain.

Les Forces de défense du Malawi ont récemment complété la formation d’un autre bataillon pour soutenir la mission de maintien de la paix de l’ONU en République démocratique du Congo et est certifié comme un bataillon de formation pour soutenir les militaires des autres pays partenaires – dont le Sénégal et la Guinée-Bissau — dans leur préparation pour soutenir les opérations de maintien de la paix.

La conférence se déroulera en anglais avec une interprétation simultanée en français .

Vous pouvez y participer en appelant de votre salle de rédaction.

Vous devez confirmer votre participation en envoyant votre nom et le nom de votre organe de presse à USEmbassyMedia@state.gov et à afmediahub@state.gov, au plus tard le mercredi 10 mai 2017, à 17h00.

Les informations techniques de participation vous seront envoyées après la confirmation de participation.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Thierry Pina par téléphone au 77 333 37 13 ou par mail à usembassymedia@state.gov.

