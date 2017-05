9 mai 2017

Accord sur une trêve indéterminée au Mozambique

Le président de la République du Mozambique Filipe Jacinto Nyusi et le chef du principal parti d’opposition Afonso Dhlakama ont conclu un accord sur une trêve indéterminée, qui fait suite à une première trêve de sept jours instaurée le 27 décembre 2016 et prolongée à deux reprises pour soixante jours. La Suisse félicite les parties et elle continuera à œuvrer avec elles à la résolution pacifique et durable du conflit.

C’est la première fois depuis la reprise du conflit armé en 2013 que le président de la République et le président de la RENAMO s’accordent sur une trêve indéterminée, étape importante vers la signature d’un nouvel accord de paix.

La Suisse tient à féliciter les parties et le pays tout entier pour cette entente, qui délivre un message concret de confiance et jette les bases d’une paix fondée sur le dialogue, d’une plus grande cohésion sociale et d’une relance de l’économie du pays.

C’est avec un profond respect pour les parties et le peuple mozambicain tout entier que la Suisse continuera à présider le Groupe de contact dans un esprit de responsabilité et à œuvrer activement à la résolution pacifique et durable du conflit.

