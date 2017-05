9 mai 2017

Le festival NollywoodWeek annonce un partenariat avec la web TV du groupe United Bank of Africa (UBA)

Le festival NollywoodWeek (www.NollywoodWeek.com) dévoile un partenariat stratégique avec REDTV à quelques jours du démarrage de la 5eme édition de la NollywoodWeek qui aura lieu du 11 au 14 mai 2017 à Paris.

« Nous partageons la même vision » dit Bola Atta, la Directrice Marketing & Corporate Communications du Groupe UBA. « Notre objectif est de promouvoir à travers le monde une Afrique positive et c’est exactement ce que fait le festival NollywoodWeeek ».

REDTV, la chaine appartenant au goupe bancaire UBA sera amené à jouer un role majeur auprès du festival à l’instar de Total, Air France et Angenieux qui soutiennent le festival depuis plusieurs années déjà.

« Lorsque nous envisageons un partenariat nous le faisons toujours avec une vision à long-terme. L’idée est de construire une relation forte qui soit mutuellement bénéfique » dit Nadira Shakur, la Directrice de la Communication et co-fondatrice du festival.

Une des conséquences directes de ce rapprochement entre REDTV et NollywoodWeek, le public parisien aura l’opportunité de se familiariser avec les productions de REDTV grace à une session spéciale qui aura lieu le samedi 13 mai à 11h. Boutique Hotel, la production francophone de la plateforme REDTV qui sera représentée par la productrice et actrice ivoirienne Alexandra Amon.

Ce nouveau partenariat représente de toute évidence un pas dans la bonne direction autant pour le futur du festival NollywoodWeek que pour le futur des industries créatives africaines en général.

Distribué par APO pour Nollywood Week Paris Film Festival.

Contact :

Nadira Shakur – Communications Director

press@NollywoodWeek.com

+33652218704

Site web : www.NollywoodWeek.com

Facebook : www.Facebook.com/nollywoodweek

A propos de la NollywoodWeek :

NollywoodWeek est un festival de cinéma organisé par Okada Media, une association base en France et dirigée par Serge Noukoue et Nadira Shakur. Le festival a été crée pour donner un espace au cinéma nigérian. « La France est le berceau du cinéma et le Nigéria est aujourd’hui le 2ème producteur de film au monde, un festival comme celui-ci était donc une évidence » dit Serge Noukoué, le Directeur Exécutif du Festival. « Et cette année encore, nous avons le plaisir d’annoncer que le réalisateur du film qui remportera le Prix du Public bénéficiera d’un prêt à titre gracieux des optiques Angenieux utilizable lors du prochain tournage ».

NollywoodWeek 2017 prend place du jeudi 11 au dimanche 14 mai à Paris au Cinéma l’Arléquin. Pour plus d’information, rendez-vous sur le site : www.NollywoodWeek.com.

Cette année la sélection officielle inclut le film 76 du réalisateur Izu Ojukwu, Green White Green d’Abba Makama, Gidi Blues de Femi Odugbemi, Mariage à la nigériane de Kemi Adetiba, Le Diner de Jay Franklin Jituboh et le festival se terminera sur la projection en Avant-Première mondiale du film Catch[dot]er realisé par Walter Taylaur.

Le festival fait aussi la part belle aux courts-métrages avec la sélection des 5 courts-métrages suivant : Aliyyah’s Wish de Jamiu Shoyode, Lodgers de Keni Ogunlola, Plaything de Nyi Akinmolayan, Room 315 de Kiyo Akinmolayan et Silence de Tolu Ajayi.

A propos de RED TV :

Lancé en Décembre 2015, REDTV est une chaine conçue pour le web par le groupe bancaire UBA.

REDTV a pour mission de divertir, d’informer et fait la part belle aussi bien à la mode, qu’à la musique, au sport ou au cinéma.

REDTV s’est impliqué à plusieurs reprises dans le développement de l’industrie Nollywood en finançant des films comme 93 Days et Remember Me notamment. Pour plus d’information, rendez-vous sur le site : www.ItsRed.tv. ;