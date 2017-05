France - Nigeria / France - Mali / France - Somalie / France - République centrafricaine ; Quai d'Orsay - Déclarations du porte-parole

L’institut français d’Algérie et l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel présentent l’exposition photographique : « IQBAL/ARRIVEES : Pour une nouvelle photographie algérienne »

Dans le cadre de l’accord d’amitié et de coopération signé entre la ville de Paris et la Wilaya d’Alger, l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) et l’Institut français (...)